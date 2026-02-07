Рейтинг@Mail.ru
В Уфе при нападении в общежитии ранены двое сотрудников полиции
16:07 07.02.2026 (обновлено: 18:09 07.02.2026)
В Уфе при нападении в общежитии ранены двое сотрудников полиции
В Уфе при нападении в общежитии ранены двое сотрудников полиции
При задержании напавшего на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе двое сотрудников полиции получили ранения, сообщили РИА Новости в СК России.
В Уфе при нападении в общежитии ранены двое сотрудников полиции

В Уфе 2 сотрудника полиции получили ножевые ранения при нападении в общежитии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. При задержании напавшего на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе двое сотрудников полиции получили ранения, сообщили РИА Новости в СК России.
"При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
СК завел дело после нападения в общежитии медуниверситета в Уфе
