В Уфе при нападении в общежитии ранены двое сотрудников полиции
В Уфе при нападении в общежитии ранены двое сотрудников полиции - 07.02.2026
В Уфе при нападении в общежитии ранены двое сотрудников полиции
При задержании напавшего на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе двое сотрудников полиции получили ранения, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T16:07:00+03:00
2026-02-07T16:07:00+03:00
2026-02-07T18:09:00+03:00
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
2026
происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе при нападении в общежитии ранены двое сотрудников полиции
В Уфе 2 сотрудника полиции получили ножевые ранения при нападении в общежитии