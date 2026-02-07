Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Башкирии организовала проверку после нападения в Уфе
16:05 07.02.2026 (обновлено: 16:12 07.02.2026)
Прокуратура Башкирии организовала проверку после нападения в Уфе
Прокуратура Башкирии организовала проверку после нападения в Уфе
Башкирская прокуратура организовала проверку после нападения мужчины на студентов вуза и полицейского в Уфе, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T16:05:00+03:00
2026-02-07T16:12:00+03:00
происшествия
уфа
https://ria.ru/20260207/ufa-2072901505.html
уфа
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Прокуратура Башкирии организовала проверку после нападения в Уфе

Прокуратура Башкирии организовала проверку после нападения в общежитии в Уфе

Сотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
УФА, 7 фев - РИА Новости. Башкирская прокуратура организовала проверку после нападения мужчины на студентов вуза и полицейского в Уфе, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Заместитель прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Артур Тимерханов выехал на место происшествия по сообщению о нападении мужчины на студентов одного из вузов и полицейского", - говорится в сообщении.
На месте инцидента Тимерханов координирует действия правоохранительных органов. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
Автомобили сотрудников полиции у общежития в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
