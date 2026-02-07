https://ria.ru/20260207/ufa-2072901406.html
Прокуратура Башкирии организовала проверку после нападения в Уфе
Башкирская прокуратура организовала проверку после нападения мужчины на студентов вуза и полицейского в Уфе, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 07.02.2026
