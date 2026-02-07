https://ria.ru/20260207/ufa-2072901178.html
СК завел дело после нападения в общежитии медуниверситета в Уфе
По факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медуниверситета в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T16:04:00+03:00
2026-02-07T16:04:00+03:00
2026-02-07T16:17:00+03:00
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
уфа
республика башкортостан
россия
СК завел дело после нападения в общежитии медуниверситета в Уфе
