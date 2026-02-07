Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после нападения в общежитии медуниверситета в Уфе - РИА Новости, 07.02.2026
16:04 07.02.2026 (обновлено: 16:17 07.02.2026)
СК завел дело после нападения в общежитии медуниверситета в Уфе
СК завел дело после нападения в общежитии медуниверситета в Уфе
СК завел дело после нападения в общежитии медуниверситета в Уфе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. По факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медуниверситета в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов, задержан в Уфе.
Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 3 статья 30, пункт "а" части 2 статьи 105, статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Видео из общежития медуниверситета в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
