В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза - РИА Новости, 07.02.2026
В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
В Уфе задержали мужчину, напавшего на студентов и полицейского в общежитии вуза, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:17:00+03:00
2026-02-07T15:17:00+03:00
2026-02-07T15:50:00+03:00
происшествия
уфа
ирина волк
уфа
2026
происшествия, уфа, ирина волк
Происшествия, Уфа, Ирина Волк
В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза
В Уфе задержали мужчину, ранившего 4 студентов и полицейского в общежитии вуза