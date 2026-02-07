ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины, сообщило в субботу министерство обороны РФ.