ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
