Конфликт вокруг аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной

СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Конфликт из-за аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной и гибелью одного из арендаторов, сообщила в субботу газета Конфликт из-за аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной и гибелью одного из арендаторов, сообщила в субботу газета Sabah

По данным издания, владелец квартиры в районе Багджылар на западе города Хасан Джейлан в августе 2025 года потребовал от семьи Бильмез покинуть помещение после десяти лет аренды. Семья попросила предоставить дополнительное время, чтобы найти новую квартиру.

В тот же день глава семейства Нейтулла Бильмез встретил на улице брата владельца квартиры Ахмета, после словесной перепалки Ахмет вместе с сообщниками избил Бильмеза. Владелец квартиры Хасан Джейлан затем предложил помириться и забыть о конфликте.

"Две семьи встретились и пытались помириться, однако Ахмет оскорбил брата Нейтуллы, началась драка. Другой брат хозяина квартиры Фатих ранил ножом в сердце сына арендатора Азиза Бильмеза. Семья пыталась отвезти раненого в больницу, но Фатих перекрыл дорогу автомобилем. Тяжелораненый 24-летний Азиз Бильмез, бывший инвалидом по зрению, скончался в пятницу после шести месяцев в отделении интенсивной терапии", - сообщило издание.

Суд арестовал Фатиха Джейлана, владелец квартиры Хасан и его брат Ахмет помещены под домашний арест.

Подобные конфликты в Турции не редкость. В декабре хозяин квартиры в центральном районе Стамбула Фатих скончался после того, как арендатор в ходе конфликта выстрелил в него из оружия. А в мае житель провинции Балыкесир на западе страны признался в убийстве женщины, снимавшей у него квартиру, за слишком громкий шум и нежелание выселяться. В 2023 году СМИ сообщали, что хозяин квартиры в турецком Измире убил арендатора, с которым он не смог договориться, а в городе Ризе ругань из-за желания хозяина квартиры повысить стоимость аренды привела к поножовщине и гибели племянника арендатора.

Квартиры в аренду дешевле 500 долларов (39 тысяч рублей) в Стамбуле в ноябре остались лишь в одном районе из 39, средняя стоимость аренды в самом дорогом районе превысила 1,6 тысячи долларов (125 тысяч рублей), сообщила в начале декабря газета Türkiye. По данным издания, средняя стоимость аренды в Стамбуле в ноябре составила 34 тысячи лир (800 долларов).