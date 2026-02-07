Рейтинг@Mail.ru
Конфликт вокруг аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной
20:14 07.02.2026
Конфликт вокруг аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной
Конфликт вокруг аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной - РИА Новости, 07.02.2026
Конфликт вокруг аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной
Конфликт из-за аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной и гибелью одного из арендаторов, сообщила в субботу газета Sabah. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
стамбул
турция
измир
стамбул
турция
измир
в мире, стамбул, турция, измир
В мире, Стамбул, Турция, Измир
Конфликт вокруг аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной

Конфликт вокруг аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной и смертью

СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Конфликт из-за аренды квартиры в Стамбуле закончился поножовщиной и гибелью одного из арендаторов, сообщила в субботу газета Sabah.
По данным издания, владелец квартиры в районе Багджылар на западе города Хасан Джейлан в августе 2025 года потребовал от семьи Бильмез покинуть помещение после десяти лет аренды. Семья попросила предоставить дополнительное время, чтобы найти новую квартиру.
В тот же день глава семейства Нейтулла Бильмез встретил на улице брата владельца квартиры Ахмета, после словесной перепалки Ахмет вместе с сообщниками избил Бильмеза. Владелец квартиры Хасан Джейлан затем предложил помириться и забыть о конфликте.
"Две семьи встретились и пытались помириться, однако Ахмет оскорбил брата Нейтуллы, началась драка. Другой брат хозяина квартиры Фатих ранил ножом в сердце сына арендатора Азиза Бильмеза. Семья пыталась отвезти раненого в больницу, но Фатих перекрыл дорогу автомобилем. Тяжелораненый 24-летний Азиз Бильмез, бывший инвалидом по зрению, скончался в пятницу после шести месяцев в отделении интенсивной терапии", - сообщило издание.
Суд арестовал Фатиха Джейлана, владелец квартиры Хасан и его брат Ахмет помещены под домашний арест.
Подобные конфликты в Турции не редкость. В декабре хозяин квартиры в центральном районе Стамбула Фатих скончался после того, как арендатор в ходе конфликта выстрелил в него из оружия. А в мае житель провинции Балыкесир на западе страны признался в убийстве женщины, снимавшей у него квартиру, за слишком громкий шум и нежелание выселяться. В 2023 году СМИ сообщали, что хозяин квартиры в турецком Измире убил арендатора, с которым он не смог договориться, а в городе Ризе ругань из-за желания хозяина квартиры повысить стоимость аренды привела к поножовщине и гибели племянника арендатора.
Квартиры в аренду дешевле 500 долларов (39 тысяч рублей) в Стамбуле в ноябре остались лишь в одном районе из 39, средняя стоимость аренды в самом дорогом районе превысила 1,6 тысячи долларов (125 тысяч рублей), сообщила в начале декабря газета Türkiye. По данным издания, средняя стоимость аренды в Стамбуле в ноябре составила 34 тысячи лир (800 долларов).
Некоторые арендаторы в Стамбуле начали брать кредиты для оплаты аренды квартиры и депозита на фоне высоких цен, сообщили ранее РИА Новости источники в банковской сфере и среди риелторов.
