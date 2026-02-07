Рейтинг@Mail.ru
Дипломат назвал основные проблемы российских туристов в Турции - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:40 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/turtsiya-2072850689.html
Дипломат назвал основные проблемы российских туристов в Турции
Дипломат назвал основные проблемы российских туристов в Турции - РИА Новости, 07.02.2026
Дипломат назвал основные проблемы российских туристов в Турции
Основными проблемами российских туристов, во время пребывания в Турции являются ДТП, мошенничество и страховка, заявил в интервью РИА Новости временный... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T08:40:00+03:00
2026-02-07T08:40:00+03:00
туризм
в мире
турция
россия
алексей иванов
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg
https://ria.ru/20260126/turtsija-2070260597.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d06d90ac2485c9eca1dab441d8f2e576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, алексей иванов, новости - туризм
Туризм, В мире, Турция, Россия, Алексей Иванов, Новости - Туризм
Дипломат назвал основные проблемы российских туристов в Турции

РИА Новости: ДТП и мошенничество стали главными проблемами россиян в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в Стамбуле
Набережная в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Набережная в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Основными проблемами российских туристов, во время пребывания в Турции являются ДТП, мошенничество и страховка, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в преддверии Дня дипломата.
«
"Это, к сожалению, вопросы, связанные с ДТП, мошенничеством, проблемами со здоровьем. В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем при планировании поездки иметь при себе страховые полисы, соблюдать законы и обычаи страны пребывания, в случае инцидентов, незамедлительно обращаться в РЗУ, где вам обязательно помогут", - заявил дипломат в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, с какими проблемами чаще всего сталкиваются российские туристы в Турции.
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Эксперт объяснил, почему Турция уступает ОАЭ в борьбе за туристов из России
26 января, 09:53
 
ТуризмВ миреТурцияРоссияАлексей ИвановНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала