Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"

АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности.

"Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности", - заявил дипломат.