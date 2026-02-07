Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"

АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности.
Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
"Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности", - заявил дипломат.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
