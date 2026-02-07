Рейтинг@Mail.ru
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 07.02.2026 (обновлено: 06:43 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/turtsija-2072843990.html
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.02.2026
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T06:33:00+03:00
2026-02-07T06:43:00+03:00
турция
россия
алексей иванов
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811405_0:338:2511:1750_1920x0_80_0_0_bddbbd0833557196cd0471452a8808ff.jpg
https://ria.ru/20260204/aes-2072082898.html
https://ria.ru/20250502/erdogan--2014683596.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811405_2:0:2510:1881_1920x0_80_0_0_c04fb4f20d4b83f285439a10c3c4efc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, алексей иванов, алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Турция, Россия, Алексей Иванов, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"

Иванов: первый блок АЭС "Аккую" в Турции находится в высокой степени готовности

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата сообщил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" находится в высокой степени готовности.
Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Временный поверенный рассказал о графике строительства АЭС "Аккую"
4 февраля, 06:44
"Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности", - заявил дипломат.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Эрдоган: строительство первого реактора АЭС "Аккую" скоро завершится
2 мая 2025, 15:06
 
ТурцияРоссияАлексей ИвановАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала