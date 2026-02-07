https://ria.ru/20260207/turisty-2072901977.html
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд - РИА Новости, 07.02.2026
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд
Туристам стоит избегать термически необработанных блюд, чтобы не отравиться, считает врач-диетолог Ирина Писарева. РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Туристам стоит избегать термически необработанных блюд, чтобы не отравиться, считает врач-диетолог Ирина Писарева.
"Избегайте сырых и недостаточно обработанных продуктов на отдыхе в отелях: это морепродукты и мясо, любые сырые, слабосоленые, маринованные, недоваренные блюда, суши, тартары, карпаччо, севиче, все салаты и свежие соусы. Такие заправки, как майонез, тоже очень быстро портятся. Свежие соусы, наподобие сальса, которые не проходят термообработку", - сказала Писарева порталу NEWS.ru
По ее словам, лучше выбирать либо горячее, либо свежеприготовленное, а еще лучше заказывать блюда, которые готовятся к заказу.
Она посоветовала пить безопасные напитки, кипячение убивает бактерии, а лед бывает источником проблем, его нежелательно добавлять в воду, потому что чаще всего используется не совсем качественная вода для его производства.