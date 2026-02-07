Рейтинг@Mail.ru
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд
Туризм
 
16:13 07.02.2026
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд - РИА Новости, 07.02.2026
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд
Туристам стоит избегать термически необработанных блюд, чтобы не отравиться, считает врач-диетолог Ирина Писарева. РИА Новости, 07.02.2026
туризм
туристы
туристы
Туризм, туристы
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд

Диетолог Писарева: туристам стоит избегать сырых блюд

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Туристам стоит избегать термически необработанных блюд, чтобы не отравиться, считает врач-диетолог Ирина Писарева.
"Избегайте сырых и недостаточно обработанных продуктов на отдыхе в отелях: это морепродукты и мясо, любые сырые, слабосоленые, маринованные, недоваренные блюда, суши, тартары, карпаччо, севиче, все салаты и свежие соусы. Такие заправки, как майонез, тоже очень быстро портятся. Свежие соусы, наподобие сальса, которые не проходят термообработку", - сказала Писарева порталу NEWS.ru.
По ее словам, лучше выбирать либо горячее, либо свежеприготовленное, а еще лучше заказывать блюда, которые готовятся к заказу.
Она посоветовала пить безопасные напитки, кипячение убивает бактерии, а лед бывает источником проблем, его нежелательно добавлять в воду, потому что чаще всего используется не совсем качественная вода для его производства.
Тюрьма в Юго-восточной Азии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры
4 января, 19:58
 
Туризмтуристы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
