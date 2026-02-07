https://ria.ru/20260207/trevoga-2072833802.html
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии объявили угрозу атаки беспилотников