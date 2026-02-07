Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира - РИА Новости, 07.02.2026
17:41 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/tramp-2072914923.html
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира - РИА Новости, 07.02.2026
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира
"Совет мира" может стать следующим проектом для американского лидера США Дональда Трампа после ухода с поста президента США, заявил посол Штатов в Израиле Майк... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:41:00+03:00
2026-02-07T17:41:00+03:00
в мире
сша
израиль
майк хакаби
дональд трамп
РИА Новости
Новости
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира

NYP: Совет мира может стать для Трампа следующим проектом после президентства

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – РИА Новости. "Совет мира" может стать следующим проектом для американского лидера США Дональда Трампа после ухода с поста президента США, заявил посол Штатов в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.
"Вполне возможно, что это станет его следующим проектом в жизни после ухода с должности, потому что он действительно хочет оставить после себя наследие миротворчества", - сказал Хакаби изданию.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан примет участие в заседании Совета мира и снова встретится с Трампом
Вчера, 17:38
При этом он отметил, что Трамп - не тот человек, который просто будет сидеть без дела, потому что ему все время нужно быть занятым.
"Он не будет сидеть в кресле-качалке на крыльце и просто играть в гольф раз в неделю", – заверил Хакаби.
Созданный по инициативе США "Совет мира" своей первоначальной целью преследует восстановление Газы. При этом власти США официально заявляют: "амбиции куда шире: создать модель решения любых "невозможных" конфликтов".
На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу
На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу
Вчера, 15:45
 
