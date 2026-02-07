Рейтинг@Mail.ru
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/tramp-2072838438.html
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой - РИА Новости, 07.02.2026
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой
Президент США Дональд Трамп в субботу осудил видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица бывшего американского лидера Барака Обамы и его... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T04:21:00+03:00
2026-02-07T04:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
мишель обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
https://ria.ru/20260207/tramp-2072822676.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e018ce2c4dceeded375624b3badb66f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, мишель обама
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Мишель Обама
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой

Трамп осудил опубликованное на его странице видео с Обамой в виде обезьяны

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу осудил видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги Мишель.
"Конечно, да", - ответил Трамп на вопрос журналистов, осуждает ли он расистские части видео.
Ранее на странице Трампа в соцсети Truth Social было опубликовано видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица Барака и Мишель Обамы. Публикация была доступна в аккаунте американского лидера в Truth Social в течение 12 часов, после чего удалена. В Белом доме объяснили, что пост выложил по ошибке сотрудник администрации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Однопартийцы Трампа критикуют президента за расистское видео с Обамой
Вчера, 00:42
 
В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаМишель Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала