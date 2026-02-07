https://ria.ru/20260207/tramp-2072838438.html
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой - РИА Новости, 07.02.2026
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой
Президент США Дональд Трамп в субботу осудил видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица бывшего американского лидера Барака Обамы и его... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T04:21:00+03:00
2026-02-07T04:21:00+03:00
2026-02-07T04:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
мишель обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
https://ria.ru/20260207/tramp-2072822676.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e018ce2c4dceeded375624b3badb66f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, мишель обама
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Мишель Обама
Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой
Трамп осудил опубликованное на его странице видео с Обамой в виде обезьяны