Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной тематике прошли успешно, стороны приблизились к заключению сделки, заявил президент США Дональд Трамп.
"Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы снова встретимся в начале следующей недели. <...> Они готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад", — рассказал глава Белого дома.
Встреча прошла накануне в Маскате, столице Омана. Как сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.
Американцев на переговорах представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Контакты сторон стали первыми после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.
Обострение отношений между странами
В конце января Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
По данным газеты New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
