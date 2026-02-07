Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 07.02.2026 (обновлено: 09:41 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/tramp-2072836404.html
Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном
Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном - РИА Новости, 07.02.2026
Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном
Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной тематике прошли успешно, стороны приблизились к заключению сделки, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:46:00+03:00
2026-02-07T09:41:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072858225_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_63e54f01a8e24dba0942d6f0bd2502de.jpg
https://ria.ru/20260206/iran-2072598262.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072591949.html
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072858225_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12c291f5da000b125016d49e80a165b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном

Трамп после переговоров с Ираном заявил о желании Тегерана заключить сделку

© REUTERS / Ken CedenoПрезидент США Дональд Трамп беседует с представителями СМИ на борту Air Force One
Президент США Дональд Трамп беседует с представителями СМИ на борту Air Force One - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Президент США Дональд Трамп беседует с представителями СМИ на борту Air Force One
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной тематике прошли успешно, стороны приблизились к заключению сделки, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы снова встретимся в начале следующей недели. <...> Они готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад", — рассказал глава Белого дома.

Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
6 февраля, 07:15
Встреча прошла накануне в Маскате, столице Омана. Как сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.
Американцев на переговорах представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Контакты сторон стали первыми после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Источник: Иран консультируется с Россией и Китаем в свете переговоров с США
6 февраля, 03:55

Обострение отношений между странами

В конце января Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным газеты New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала