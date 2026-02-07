Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном

«

"Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы снова встретимся в начале следующей недели. <...> Они готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад", — рассказал глава Белого дома.