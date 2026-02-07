https://ria.ru/20260207/tramp-2072835930.html
Трамп назвал переговоры с Россией и Украиной очень хорошими
Трамп назвал переговоры с Россией и Украиной очень хорошими - РИА Новости, 07.02.2026
Трамп назвал переговоры с Россией и Украиной очень хорошими
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал контакты с Россией и Украиной по урегулированию конфликта как очень хорошие. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:43:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
Трамп назвал переговоры с Россией и Украиной очень хорошими
Трамп заявил о хороших переговорах с Россией и Украиной