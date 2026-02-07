Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об очень хороших переговорах по украинскому конфликту - РИА Новости, 07.02.2026
03:41 07.02.2026
Трамп заявил об очень хороших переговорах по украинскому конфликту
Трамп заявил об очень хороших переговорах по украинскому конфликту - РИА Новости, 07.02.2026
Трамп заявил об очень хороших переговорах по украинскому конфликту
Президент США Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием американской делегации
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
2026
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил об очень хороших переговорах по украинскому конфликту

Трамп заявил, что переговоры по украинскому конфликту были хорошими

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием американской делегации, а также анонсировал важные события, не уточнив деталей.
"Сегодня у нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины. Что-то может произойти", - сказал американский лидер журналистам.
"Уничтожить что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США
"Уничтожить что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США
Вчера, 01:24
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
