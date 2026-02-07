https://ria.ru/20260207/tramp-2072835807.html
Трамп заявил об очень хороших переговорах по украинскому конфликту
Президент США Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием американской делегации, а также... РИА Новости, 07.02.2026
