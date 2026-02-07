Рейтинг@Mail.ru
Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/tramp-2072834246.html
Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп
Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2026
Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп
Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует американский президент Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:16:00+03:00
2026-02-07T03:16:00+03:00
в мире
сша
оаэ
катар
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070295830_369:393:2190:1418_1920x0_80_0_0_39f294ee8790b7a09b4c4d6321009ffa.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2071822414.html
сша
оаэ
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070295830_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_6cf27e55a013277710e58e7fb240094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оаэ, катар, дональд трамп
В мире, США, ОАЭ, Катар, Дональд Трамп
Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп

РИА Новости: Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует американский президент Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив данные администрации.
По данным Белого дома, всего при Трампе иностранный и американский бизнес объявил об инвестициях в 9,6 триллиона долларов. В то же время президент США не устает повторять цифру в более чем 18 триллионов долларов.
Лидером по инвестициям по данным американских властей стали ОАЭ ($1,4 триллиона), на втором и третьем месте Катар ($1,2 триллиона) и Япония ($1 триллиона).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп рассказал об инвестициях в новый резерв критических минералов США
3 февраля, 00:46
 
В миреСШАОАЭКатарДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала