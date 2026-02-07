Белый дом захотел экспозицию с Трампом в Национальной портретной галерее

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Белый дом предложил разместить экспозицию с президентом США Дональдом Трампом в Национальной портретной галерее в Вашингтоне, пишет New York Times.
"Представители администрации Трампа предложили Национальной портретной галерее Смитсоновского института создать в музее раздел, в котором будут представлены несколько изображений президента в дополнение к его официальному портрету", - говорится в публикации.
СМИ отмечает, что изображения американских президентов, как правило, размещались после того, как они покидали свой пост.
"Смитсоновский институт пока не получал официального предложения", - уточняет NYT со ссылкой на источники.
Ранее Трамп публично выражал недовольство деятельностью Национальной портретной галереи, которая входит в группу музеев под эгидой Смитсоновского института, который напрямую не контролируется правительством США, однако получает существенную часть финансирования из федерального бюджета. В марте он издал указ, в соответствии с которым призвал убрать из Смитсоновских институций "нежелательную идеологию" и продвигать ценности о величии Америки.
В мае он сообщил об увольнении директора Портретной галереи, не имея на то легальных полномочий. Ким Саджет в результате покинула пост по собственному желанию. Как сообщала New York Times, Белый дом направил Смитсоновскому институту список своих пожеланий и претензий, среди которых было и упоминание его импичмента.
