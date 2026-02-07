Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о новой стратегии продаж оружия союзникам - РИА Новости, 07.02.2026
02:37 07.02.2026
Трамп объявил о новой стратегии продаж оружия союзникам
Президент США Дональд Трамп в своем указе объявил о новой стратегии продаж американского оружия союзникам, согласно которой приоритет теперь будет отдаваться... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
60
Дарья Буймова
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп: США при продаже оружия предупочтут союзников, укрепляющих оборону

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем указе объявил о новой стратегии продаж американского оружия союзникам, согласно которой приоритет теперь будет отдаваться партнёрам, которые занимаются укреплением собственной обороны.
"Соединённые Штаты будут приоритизировать продажи и передачи оружия партнёрам, которые инвестируют в собственную оборону и возможности, занимают стратегически важное положение в планах и операциях США или способствуют нашей экономической безопасности", - говорится в указе, опубликованном Белым домом в пятницу.
