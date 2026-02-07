https://ria.ru/20260207/tramp-2072831142.html
Трамп объявил о новой стратегии продаж оружия союзникам
Президент США Дональд Трамп в своем указе объявил о новой стратегии продаж американского оружия союзникам, согласно которой приоритет теперь будет отдаваться... РИА Новости, 07.02.2026
Трамп объявил о новой стратегии продаж оружия союзникам
