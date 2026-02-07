Рейтинг@Mail.ru
02:27 07.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
США могут ввести пошлины против стран, торгующих с Ираном, заявил Трамп

Трамп: США могут ввести пошлины в размере 25% против стран, торгующих с Ираном

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем новом указе пригрозил ввести пошлины, например в размере 25%, против стран, которые продолжат приобретать иранские товары или услуги.
"Начиная с даты вступления в силу настоящего указа, на товары, импортируемые в Соединенные Штаты и являющиеся продуктами любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом получает какие-либо товары или услуги из Ирана, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина, например в размере 25%", - говорится в указе, опубликованном Белым домом в пятницу.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Минфин США расширил санкционный список против Ирана
6 февраля, 18:18
 
