https://ria.ru/20260207/tramp-2072828826.html
Трамп пригрозил Индии возвращением пошлины в случае импорта нефти из России
Трамп пригрозил Индии возвращением пошлины в случае импорта нефти из России - РИА Новости, 07.02.2026
Трамп пригрозил Индии возвращением пошлины в случае импорта нефти из России
Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T02:17:00+03:00
2026-02-07T02:17:00+03:00
2026-02-07T02:17:00+03:00
Трамп пригрозил Индии возвращением пошлины в случае импорта нефти из России
Трамп пригрозил Индии возвращением 25% пошлины в случае импорта нефти из России