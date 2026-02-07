Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Индии возвращением пошлины в случае импорта нефти из России
02:17 07.02.2026
Трамп пригрозил Индии возвращением пошлины в случае импорта нефти из России
Трамп пригрозил Индии возвращением пошлины в случае импорта нефти из России
Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской... РИА Новости, 07.02.2026
2026
Трамп пригрозил Индии возвращением пошлины в случае импорта нефти из России

Трамп пригрозил Индии возвращением 25% пошлины в случае импорта нефти из России

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти.
Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
"Если министр торговли (США Говард Латник - ред.) выяснит, что Индия возобновила прямые или косвенные закупки нефти у Российской Федерации... Должен рекомендовать, следует ли и в какой степени мне предпринять дополнительные действия в отношении Индии, включая вопрос о том, следует ли мне вновь ввести дополнительную адвалорную пошлину в размере 25% на импорт товаров из Индии", - говорится в указе американского лидера.
