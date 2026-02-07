https://ria.ru/20260207/tramp-2072828062.html
США с 7 февраля отменяют пошлины на импорт из Индии
США с 7 февраля отменяют пошлины на импорт из Индии - РИА Новости, 07.02.2026
США с 7 февраля отменяют пошлины на импорт из Индии
Президент США Дональд Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины в размере 25 процентов на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T02:00:00+03:00
2026-02-07T02:00:00+03:00
2026-02-07T02:00:00+03:00
в мире
сша
нью-дели
индия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5af6b589bcbde758594da12f3067ae14.jpg
https://ria.ru/20260205/indiya-2072474836.html
сша
нью-дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_13573d62d56aa308cc9b82f64221cb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-дели, индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Нью-Дели, Индия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США с 7 февраля отменяют пошлины на импорт из Индии
США отменили пошлины на импорт из Индии после ее отказа от нефти из России