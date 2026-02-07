Рейтинг@Mail.ru
Однопартийцы Трампа критикуют президента за расистское видео с Обамой - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/tramp-2072822676.html
Однопартийцы Трампа критикуют президента за расистское видео с Обамой
Однопартийцы Трампа критикуют президента за расистское видео с Обамой - РИА Новости, 07.02.2026
Однопартийцы Трампа критикуют президента за расистское видео с Обамой
Сенаторы-республиканцы критикуют президента США Дональда Трампа за видео с экс-лидером страны Бараком Обамой и его супругой Мишель в образе обезьян. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:42:00+03:00
2026-02-07T00:42:00+03:00
в мире
сша
юта
небраска
дональд трамп
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770126_0:0:2444:1375_1920x0_80_0_0_bc4fa1327eff47375c0ee9041d422479.jpg
https://ria.ru/20251026/ssha-2050647500.html
https://ria.ru/20250721/tramp-2030394225.html
сша
юта
небраска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770126_154:0:2377:1667_1920x0_80_0_0_3af97d4ab78aa922ee126942f8a94dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, юта, небраска, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Юта, Небраска, Дональд Трамп, Барак Обама
Однопартийцы Трампа критикуют президента за расистское видео с Обамой

Сенаторы США раскритиковали Трампа за видео с Обамой в образе обезьян

© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы критикуют президента США Дональда Трампа за видео с экс-лидером страны Бараком Обамой и его супругой Мишель в образе обезьян.
Ранее Трамп опубликовал видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица Обамы и его супруги Мишель. Публикация была доступна в аккаунте американского лидера в Truth Social в течение 12 часов, после чего удалена. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что пост выложил по ошибке некий сотрудник администрации.
ИИ-ролик, на котором Трамп обливает грязью протестующих с истребителя - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Американцы отреагировали на провокационное видео Трампа
26 октября 2025, 05:23
"Этот пост был откровенно расистским и непростительным. Его никогда не следовало публиковать или оставлять в открытом доступе так долго", – написал в соцсети Х сенатор-республиканец от Юты Джон Кертис.
Сенатор от Небраски Пит Риккетс также заявил, что пост - расистский. "Даже если это был мем из "Короля Льва", разумный человек видит в этом расистский контекст. Белый дом должен поступить так, как поступает любой, кто совершил ошибку: удалить это и извиниться", - высказал свое мнение сенатор на странице в Х.
Сенатор Роджер Уикер (Миссисипи) также призвал президента извиниться за такую публикацию. "Это совершенно недопустимо. Президент должен удалить это и принести извинения", - говорится в его публикации в Х.
"Молюсь, чтобы это оказалось фейком, потому что это самое расистское, что я видел со стороны этого Белого дома. Президент должен это удалить", - написал в Х давний сторонник Трампа сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
Видео задержания Барака Обамы, созданное искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Трамп выложил видео с "арестом" Обамы, созданное ИИ
21 июля 2025, 12:54
 
В миреСШАЮтаНебраскаДональд ТрампБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала