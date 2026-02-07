Однопартийцы Трампа критикуют президента за расистское видео с Обамой

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы критикуют президента США Дональда Трампа за видео с экс-лидером страны Бараком Обамой и его супругой Мишель в образе обезьян.
Ранее Трамп опубликовал видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица Обамы и его супруги Мишель. Публикация была доступна в аккаунте американского лидера в Truth Social в течение 12 часов, после чего удалена. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что пост выложил по ошибке некий сотрудник администрации.
"Этот пост был откровенно расистским и непростительным. Его никогда не следовало публиковать или оставлять в открытом доступе так долго", – написал в соцсети Х сенатор-республиканец от Юты Джон Кертис.
Сенатор от Небраски Пит Риккетс также заявил, что пост - расистский. "Даже если это был мем из "Короля Льва", разумный человек видит в этом расистский контекст. Белый дом должен поступить так, как поступает любой, кто совершил ошибку: удалить это и извиниться", - высказал свое мнение сенатор на странице в Х.
Сенатор Роджер Уикер (Миссисипи) также призвал президента извиниться за такую публикацию. "Это совершенно недопустимо. Президент должен удалить это и принести извинения", - говорится в его публикации в Х.
"Молюсь, чтобы это оказалось фейком, потому что это самое расистское, что я видел со стороны этого Белого дома. Президент должен это удалить", - написал в Х давний сторонник Трампа сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
