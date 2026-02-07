Тимошенко указала в декларации о доходах три машины и два гаража

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее муж Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год более 1,1 миллиона долларов, три автомобиля и два гаража, говорится в официальных документах, которые изучило РИА Новости.

Ежегодная декларация за 2024 год была опубликована 28 марта 2025 года.

Согласно документу, Тимошенко отметила в графе денежных активов 459,5 тысяч долларов своих и 696,7 тысяч долларов мужа. Также в декларацию Тимошенко внесены сведения о находящихся в собственности Александра Тимошенко трех автомобилях - общей стоимостью 95, 7 тысяч долларов.

Кроме того, в пользовании у Тимошенко находятся два автомобиля Toyota Camry 2018 года выпуска, которые записаны на дочь и зятя.

Задекларированный доход за отчетный период составил 35,9 тысяч долларов у Юлии Тимошенко и 12,7 тысяч долларов у ее мужа Александра.

Из опубликованных данных следует, что из недвижимого имущества у пары в собственности находится только гараж в Днепропетровске площадью 18 квадратных метров, который оформлен на Александра Тимошенко.

Интересно, что при этом в том в решении Высшего антикоррупционного суда об аресте имущества в связи с расследованием дела о коррупции в перечне имущества Александра Тимошенко два гаража – один 18 метров и еще один площадью 44,2 квадратных метра. В связи с обезличиванием судебных документов, его местоположение удалено из решения.