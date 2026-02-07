https://ria.ru/20260207/timoshenko-2072851061.html
В мире, Днепропетровск, Украина, Александр Тимошенко, Юлия Тимошенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина"
Тимошенко указала в декларации о доходах три машины и два гаража
Тимошенко и её муж задекларировали более $1,1 млн, 3 авто и 2 гаража за 2024 год
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее муж Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год более 1,1 миллиона долларов, три автомобиля и два гаража, говорится в официальных документах, которые изучило РИА Новости.
Ежегодная декларация за 2024 год была опубликована 28 марта 2025 года.
Согласно документу, Тимошенко
отметила в графе денежных активов 459,5 тысяч долларов своих и 696,7 тысяч долларов мужа. Также в декларацию Тимошенко внесены сведения о находящихся в собственности Александра Тимошенко трех автомобилях - общей стоимостью 95, 7 тысяч долларов.
Кроме того, в пользовании у Тимошенко находятся два автомобиля Toyota Camry 2018 года выпуска, которые записаны на дочь и зятя.
Задекларированный доход за отчетный период составил 35,9 тысяч долларов у Юлии Тимошенко
и 12,7 тысяч долларов у ее мужа Александра.
Из опубликованных данных следует, что из недвижимого имущества у пары в собственности находится только гараж в Днепропетровске
площадью 18 квадратных метров, который оформлен на Александра Тимошенко.
Интересно, что при этом в том в решении Высшего антикоррупционного суда об аресте имущества в связи с расследованием дела о коррупции в перечне имущества Александра Тимошенко два гаража – один 18 метров и еще один площадью 44,2 квадратных метра. В связи с обезличиванием судебных документов, его местоположение удалено из решения.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
14 января опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина
" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь САП Украины
Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.