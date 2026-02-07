Рейтинг@Mail.ru
В СВО участвуют более тысячи работников ракетно-космической отрасли
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 07.02.2026
В СВО участвуют более тысячи работников ракетно-космической отрасли
В СВО участвуют более тысячи работников ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 07.02.2026
В СВО участвуют более тысячи работников ракетно-космической отрасли
Более 1,3 тысячи сотрудников российской ракетно-космической отрасли участвуют в спецоперации, сообщил в субботу "Роскосмос". РИА Новости, 07.02.2026
В СВО участвуют более тысячи работников ракетно-космической отрасли

Более 1,3 тысячи сотрудников "Роскосмоса" участвуют в СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сотрудников российской ракетно-космической отрасли участвуют в спецоперации, сообщил в субботу "Роскосмос".
"Более 1300 человек ушли на фронт, более 500 работников отрасли являются идейными вдохновителями волонтерской работы, активно участвуют в организации помощи, в том числе самостоятельно выезжая в воинские части на прифронтовую территорию", - говорится в сообщении.
В целом в волонтерском движении задействованы более 100 тысяч работников ракетно-космической отрасли, уточнили в госкорпорации.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что при выполнении боевых задач получили ранения 342 сотрудника предприятий госкорпорации, погибли 105 человек.
Всего на предприятиях "Роскосмоса" работают более 167 тысяч человек.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов
17 сентября 2025, 09:50
17 сентября 2025, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий БакановРоскосмосОбщество
 
 
