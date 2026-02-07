В СВО участвуют более тысячи работников ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сотрудников российской ракетно-космической отрасли участвуют в спецоперации, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Более 1300 человек ушли на фронт, более 500 работников отрасли являются идейными вдохновителями волонтерской работы, активно участвуют в организации помощи, в том числе самостоятельно выезжая в воинские части на прифронтовую территорию", - говорится в сообщении.

В целом в волонтерском движении задействованы более 100 тысяч работников ракетно-космической отрасли, уточнили в госкорпорации.

Ранее гендиректор " Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что при выполнении боевых задач получили ранения 342 сотрудника предприятий госкорпорации, погибли 105 человек.