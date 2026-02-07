https://ria.ru/20260207/svo-2072917216.html
В СВО участвуют более тысячи работников ракетно-космической отрасли
В СВО участвуют более тысячи работников ракетно-космической отрасли
Более 1,3 тысячи сотрудников российской ракетно-космической отрасли участвуют в спецоперации, сообщил в субботу "Роскосмос". РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сотрудников российской ракетно-космической отрасли участвуют в спецоперации, сообщил в субботу "Роскосмос".
"Более 1300 человек ушли на фронт, более 500 работников отрасли являются идейными вдохновителями волонтерской работы, активно участвуют в организации помощи, в том числе самостоятельно выезжая в воинские части на прифронтовую территорию", - говорится в сообщении.
В целом в волонтерском движении задействованы более 100 тысяч работников ракетно-космической отрасли, уточнили в госкорпорации.
Ранее гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Баканов
сообщил, что при выполнении боевых задач получили ранения 342 сотрудника предприятий госкорпорации, погибли 105 человек.
Всего на предприятиях "Роскосмоса" работают более 167 тысяч человек.