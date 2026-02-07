Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 07.02.2026 (обновлено: 13:27 07.02.2026)
ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 07.02.2026
ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 280 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 12... РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли свыше 280 боевиков и танк в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 280 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три орудия полевой артиллерии, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Новоалександровска, Кучеров Яр и Светлое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала