ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 280 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три орудия полевой артиллерии, сообщило в субботу Минобороны РФ.