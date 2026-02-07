https://ria.ru/20260207/svo-2072875154.html
ВСУ потеряли до 435 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 435 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.02.2026
ВСУ потеряли до 435 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия в зоне действия сил "Востока"
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
ВСУ потеряли до 435 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
