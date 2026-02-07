"На последнем издыхании": в США рассказали об обстановке в зоне СВО

«

"Украинцы уже на последнем издыхании, но вопрос в том, как долго они будут продолжать воевать, пока находятся в таком плачевном состоянии? Их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских столько баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они могут продолжать разрушать эту энергетическую и другую инфраструктуру в обозримом будущем", — рассказал ученый.