МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Плачевное положение ВСУ в зоне спецоперации еще более ухудшается за счет продолжающихся атак российских сил на военную инфраструктуру киевского режима, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Украинцы уже на последнем издыхании, но вопрос в том, как долго они будут продолжать воевать, пока находятся в таком плачевном состоянии? Их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских столько баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они могут продолжать разрушать эту энергетическую и другую инфраструктуру в обозримом будущем", — рассказал ученый.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом бойцы освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.