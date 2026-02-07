Рейтинг@Mail.ru
"На последнем издыхании": в США рассказали об обстановке в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 07.02.2026
"На последнем издыхании": в США рассказали об обстановке в зоне СВО
"На последнем издыхании": в США рассказали об обстановке в зоне СВО
Плачевное положение ВСУ в зоне спецоперации еще более ухудшается за счет продолжающихся атак российских сил на военную инфраструктуру киевского режима, заявил... РИА Новости, 07.02.2026
"На последнем издыхании": в США рассказали об обстановке в зоне СВО

Профессор Миршаймер: Украина держится на последнем издыхании на поле боя

Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Плачевное положение ВСУ в зоне спецоперации еще более ухудшается за счет продолжающихся атак российских сил на военную инфраструктуру киевского режима, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Украинцы уже на последнем издыхании, но вопрос в том, как долго они будут продолжать воевать, пока находятся в таком плачевном состоянии? Их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских столько баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они могут продолжать разрушать эту энергетическую и другую инфраструктуру в обозримом будущем", — рассказал ученый.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России
Вчера, 04:33
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом бойцы освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Уничтожить что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США
Вчера, 01:24
 
Заголовок открываемого материала