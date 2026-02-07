В Курске суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины

КУРСК, 7 фев - РИА Новости. Курский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу облившего горючей смесью находящуюся на 7 месяце беременности женщину жителя Воронежской области, сообщили в пресс-службе судов по региону.

Отмечено, что после содеянного мужчина скрылся с места преступления.

В пресс-службе Следственного комитета по региону уточняется, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи беременность была сохранена, а сама девушка осталась жива.