В Курске суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины

КУРСК, 7 фев - РИА Новости. Курский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу облившего горючей смесью находящуюся на 7 месяце беременности женщину жителя Воронежской области, сообщили в пресс-службе судов по региону.
"Ленинским районным судом города Курска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Воронежской области 1984 года рождения, который 05.02.2026, находясь в доме сожительницы 1995 года рождения, в поселке Курского района Курской области, в состоянии алкогольного опьянения, на почве произошедшего конфликта и возникших неприязненных отношений, облил последнюю, находящуюся на 7 месяце беременности, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поднес зажигалку и поджег её", - сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
В красноярской школе шесть человек пострадали при поджоге
4 февраля, 15:07
Отмечено, что после содеянного мужчина скрылся с места преступления.
В пресс-службе Следственного комитета по региону уточняется, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи беременность была сохранена, а сама девушка осталась жива.
"Следственными органами регионального СК России возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, пункта "г", "д", части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью)", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы СК России по Курской области.
В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая
6 августа 2025, 13:35