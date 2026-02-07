Рейтинг@Mail.ru
13:57 07.02.2026
происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курске суд арестовал мужчину за поджог беременной женщины

В Курске суд арестовал мужчину за поджог женщины на седьмом месяце беременности

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
КУРСК, 7 фев - РИА Новости. Курский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу облившего горючей смесью находящуюся на 7 месяце беременности женщину жителя Воронежской области, сообщили в пресс-службе судов по региону.
"Ленинским районным судом города Курска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Воронежской области 1984 года рождения, который 05.02.2026, находясь в доме сожительницы 1995 года рождения, в поселке Курского района Курской области, в состоянии алкогольного опьянения, на почве произошедшего конфликта и возникших неприязненных отношений, облил последнюю, находящуюся на 7 месяце беременности, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поднес зажигалку и поджег её", - сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Отмечено, что после содеянного мужчина скрылся с места преступления.
В пресс-службе Следственного комитета по региону уточняется, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи беременность была сохранена, а сама девушка осталась жива.
"Следственными органами регионального СК России возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, пункта "г", "д", части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью)", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы СК России по Курской области.
ПроисшествияКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
