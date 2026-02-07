Рейтинг@Mail.ru
Названы страны, которые потребляют больше всего риса - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/strany-2072844934.html
Названы страны, которые потребляют больше всего риса
Названы страны, которые потребляют больше всего риса - РИА Новости, 07.02.2026
Названы страны, которые потребляют больше всего риса
Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T06:55:00+03:00
2026-02-07T06:55:00+03:00
китай
мьянма
индия
индонезия
рис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20542/41/205424121_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_573ebd10456bc8816bb28cffa2947126.jpg
https://ria.ru/20250930/kondratev-2045495735.html
https://ria.ru/20250502/kitay-2014719634.html
китай
мьянма
индия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20542/41/205424121_167:0:2832:1999_1920x0_80_0_0_52daa4b271ac854c099d62c578f74c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, мьянма, индия, индонезия, рис, в мире
Китай, Мьянма, Индия, Индонезия, Рис, В мире
Названы страны, которые потребляют больше всего риса

РИА Новости: Китай, Индия и Индонезия лидируют по потреблению риса в 2025 году

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкРисовые поля в Центральном Вьетнаме
Рисовые поля в Центральном Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Рисовые поля в Центральном Вьетнаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
"На региональном уровне по потреблению риса лидирует Юго-Восточная Азия. Китай и Индия, на которые приходится 50% от общего мирового объема, потребляют в 192,8 миллиона и 140,3 миллиона тонн риса соответственно", - сообщается в отчете консалтинговой компании Straits Research.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Поля Кубани на 100% засевают пшеницей и рисом собственной селекции
30 сентября 2025, 19:27
В топ-10 стран по потреблению риса в 2025 году также попали Индонезия (51,8 миллиона тонн), Бангладеш (42,2 миллиона тонн), Филиппины (22,5 миллиона тонн), Вьетнам (22,4 миллиона тонн), Мьянма (15,1 миллиона тонн), Таиланд (12,8 миллиона тонн), Япония (9,1 миллиона тонн) и Бразилия (7,1 миллиона тонн).
Самый большой уровень потребления риса на душу населения отмечен в Мьянме - 278,97 килограмма на человека в год. При этом в Китае на одного человека приходится лишь 98,98 килограмма.
Согласно изученным РИА Новости данным, по состоянию на 2025 год 3,5 миллиарда человек ежедневно потребляли шлифованный рис.
Мясной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию
2 мая 2025, 22:56
 
КитайМьянмаИндияИндонезияРисВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала