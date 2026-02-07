https://ria.ru/20260207/strany-2072844934.html
Названы страны, которые потребляют больше всего риса
Названы страны, которые потребляют больше всего риса - РИА Новости, 07.02.2026
Названы страны, которые потребляют больше всего риса
Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T06:55:00+03:00
2026-02-07T06:55:00+03:00
2026-02-07T06:55:00+03:00
китай
мьянма
индия
индонезия
рис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20542/41/205424121_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_573ebd10456bc8816bb28cffa2947126.jpg
https://ria.ru/20250930/kondratev-2045495735.html
https://ria.ru/20250502/kitay-2014719634.html
китай
мьянма
индия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20542/41/205424121_167:0:2832:1999_1920x0_80_0_0_52daa4b271ac854c099d62c578f74c4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, мьянма, индия, индонезия, рис, в мире
Китай, Мьянма, Индия, Индонезия, Рис, В мире
Названы страны, которые потребляют больше всего риса
РИА Новости: Китай, Индия и Индонезия лидируют по потреблению риса в 2025 году
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
"На региональном уровне по потреблению риса лидирует Юго-Восточная Азия
. Китай
и Индия
, на которые приходится 50% от общего мирового объема, потребляют в 192,8 миллиона и 140,3 миллиона тонн риса соответственно", - сообщается в отчете консалтинговой компании Straits Research.
В топ-10 стран по потреблению риса в 2025 году также попали Индонезия
(51,8 миллиона тонн), Бангладеш
(42,2 миллиона тонн), Филиппины
(22,5 миллиона тонн), Вьетнам
(22,4 миллиона тонн), Мьянма
(15,1 миллиона тонн), Таиланд
(12,8 миллиона тонн), Япония
(9,1 миллиона тонн) и Бразилия
(7,1 миллиона тонн).
Самый большой уровень потребления риса на душу населения отмечен в Мьянме - 278,97 килограмма на человека в год. При этом в Китае на одного человека приходится лишь 98,98 килограмма.
Согласно изученным РИА Новости данным, по состоянию на 2025 год 3,5 миллиарда человек ежедневно потребляли шлифованный рис.