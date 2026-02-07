Названы страны, которые потребляют больше всего риса

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Китай и "На региональном уровне по потреблению риса лидирует Юго-Восточная Азия Индия , на которые приходится 50% от общего мирового объема, потребляют в 192,8 миллиона и 140,3 миллиона тонн риса соответственно", - сообщается в отчете консалтинговой компании Straits Research.

В топ-10 стран по потреблению риса в 2025 году также попали Индонезия (51,8 миллиона тонн), Бангладеш (42,2 миллиона тонн), Филиппины (22,5 миллиона тонн), Вьетнам (22,4 миллиона тонн), Мьянма (15,1 миллиона тонн), Таиланд (12,8 миллиона тонн), Япония (9,1 миллиона тонн) и Бразилия (7,1 миллиона тонн).

Самый большой уровень потребления риса на душу населения отмечен в Мьянме - 278,97 килограмма на человека в год. При этом в Китае на одного человека приходится лишь 98,98 килограмма.