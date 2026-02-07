Уиткофф подтвердил визит на авианосец в Аравийском море

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером посетил находящийся в Аравийском море авианосец USS Abraham Lincoln.
Ранее о визите Уиткоффа и Кушнера на авианосец сообщал журналист Axios Барак Равид. При этом он называл визит "посланием иранской стороне о том, что у Вашингтона есть и другие варианты, если переговоры провалятся".
Уиткофф подобных формулировок не использовал, но отметил, что корабль и его ударная группа "обеспечивают нашу безопасность и поддерживают послание президента Трампа о мире через силу".
"Горд быть вместе с мужчинами и женщинами, которые защищают наши интересы, сдерживают наших противников и показывают миру, как выглядят американская готовность и решимость, находясь на боевом дежурстве каждый день", - написал Уиткофф в Х.
В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.