СМИ: спецслужбы США засекли "необычный" разговор приближенного Трампом

Габбардд, утверждает СМИ, после встречи с Уайлс отдала указание АНБ не публиковать разведывательный доклад, а вместо этого она поручила передать строго засекреченные сведения напрямую в её офис. Отчёт хранился "под замком", даже после того как информатор настаивал на раскрытии деталей для комитетов конгресса по разведке.