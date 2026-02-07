СМИ: спецслужбы США засекли "необычный" разговор приближенного Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – РИА Новости. Спецслужбы США якобы зафиксировали "необычный" разговор между приближенным к президенту США Дональду Трампу и неким человеком, связанным с разведкой иностранного государства, при этом глава нацраздведки Тулси Габбард якобы решила утаить эту информацию, пишет газета Guardian со ссылкой на адвоката анонимного информатора, знакомого с ситуацией.
"Прошлой весной Агентство национальной безопасности обнаружило свидетельство необычного телефонного разговора между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к Дональду Трампу... крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе, было доведено до сведения директора национальной разведки Тулси Габбард, но вместо того, чтобы позволить сотрудникам АНБ распространять информацию дальше, она передала бумажную копию разведданных непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс", - пишет издание со ссылкой на адвоката информатора.
Габбардд, утверждает СМИ, после встречи с Уайлс отдала указание АНБ не публиковать разведывательный доклад, а вместо этого она поручила передать строго засекреченные сведения напрямую в её офис. Отчёт хранился "под замком", даже после того как информатор настаивал на раскрытии деталей для комитетов конгресса по разведке.
В офисе Габбард отвергли обвинения информатора, назвав их политическими мотивированными и необоснованными.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, ранее писало, что жалоба информатора (СМИ не сообщало о ее содержании) может нанести "серьезный ущерб национальной безопасности" США.
