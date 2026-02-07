Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля
20:39 07.02.2026 (обновлено: 20:51 07.02.2026)
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом 11 февраля в Вашингтоне для переговоров по Ирану,... РИА Новости, 07.02.2026
в мире, сша, вашингтон (штат), иран, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Иран, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля

Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля в Вашингтоне

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом 11 февраля в Вашингтоне для переговоров по Ирану, сообщила в субботу канцелярия премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в ближайшую среду в Вашингтоне и обсудит с ним переговоры с Ираном", - говорится в сообщении для прессы.
В любые переговоры США с Ираном обязательно должны быть включены темы ограничения баллистических ракет и прекращения поддержки проиранских сил в регионе, приводит канцелярия слова министра.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Глава МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля
В миреСШАВашингтон (штат)ИранБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
