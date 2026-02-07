https://ria.ru/20260207/ssha-2072933900.html
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля - РИА Новости, 07.02.2026
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом 11 февраля в Вашингтоне для переговоров по Ирану,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:39:00+03:00
2026-02-07T20:39:00+03:00
2026-02-07T20:51:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
иран
биньямин нетаньяху
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
иран
в мире, сша, вашингтон (штат), иран, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Иран, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля
Нетаньяху, вероятно, встретится с Трампом 11 февраля в Вашингтоне