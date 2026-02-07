https://ria.ru/20260207/ssha-2072929378.html
Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США
Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США - РИА Новости, 07.02.2026
Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что переговоры с США пока не достигли желаемых результатов и еще рано говорить, чем они закончатся. РИА Новости, 07.02.2026
Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США
Моцфельдт: переговоры с США пока не достигли желаемых результатов