Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США - РИА Новости, 07.02.2026
19:45 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ssha-2072929378.html
Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что переговоры с США пока не достигли желаемых результатов и еще рано говорить, чем они закончатся. РИА Новости, 07.02.2026
Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США

Моцфельдт: переговоры с США пока не достигли желаемых результатов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что переговоры с США пока не достигли желаемых результатов и еще рано говорить, чем они закончатся.
"Мы еще не там, где хотим быть. Предстоит долгий путь, поэтому пока рано говорить, к чему мы придем в итоге", - приводит слова Моцфельдт агентство Рейтер.
Министр также добавила, что запланированы новые встречи с представителями США для обсуждения ситуации с Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров
24 марта 2025, 14:50
 
