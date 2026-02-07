https://ria.ru/20260207/ssha-2072919436.html
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса - РИА Новости, 07.02.2026
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса
Силовики в США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийством в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса, при обыске у злоумышленника нашли материалы с... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
сша
огайо
дональд трамп
фбр
Новости
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Силовики в США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийством в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса, при обыске у злоумышленника нашли материалы с сексуальным насилием над детьми, сообщает Минюст.
Некий 33-летний Шэннон Матре из Огайо
угрожал убийством вице-президенту, когда тот находился с визитом в штате в январе.
"Я выясню, где будет находиться вице-президент, и использую свой автомат M14, чтобы убить его", - приводит ведомство угрозы злоумышленника.
В минюсте также отметили, что при аресте у мужчины нашли материалы сексуального насилия над детьми.
В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов за угрозу жизни вице-президента. По обвинению в хранении и распространении материалов с насилием над детьми - до 20 лет тюрьмы и такой же штраф.
Ранее на неделе ФБР
арестовала 47-летнего мужчину за угрозы в соцсети в адрес президента США Дональда Трампа
, его сторонников, а также сотрудников миграционной полиции ICE.