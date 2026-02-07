В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Силовики в США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийством в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса, при обыске у злоумышленника нашли материалы с сексуальным насилием над детьми, сообщает Минюст.

Некий 33-летний Шэннон Матре из Огайо угрожал убийством вице-президенту, когда тот находился с визитом в штате в январе.

"Я выясню, где будет находиться вице-президент, и использую свой автомат M14, чтобы убить его", - приводит ведомство угрозы злоумышленника.

В минюсте также отметили, что при аресте у мужчины нашли материалы сексуального насилия над детьми.

В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов за угрозу жизни вице-президента. По обвинению в хранении и распространении материалов с насилием над детьми - до 20 лет тюрьмы и такой же штраф.