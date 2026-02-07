Рейтинг@Mail.ru
18:23 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ssha-2072919436.html
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса
в мире
сша
огайо
дональд трамп
фбр
в мире, сша, огайо, дональд трамп, фбр
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, ФБР
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса

Силовики в США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса

© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Morry Gash, File
Автомобиль полиции США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Силовики в США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убийством в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса, при обыске у злоумышленника нашли материалы с сексуальным насилием над детьми, сообщает Минюст.
Некий 33-летний Шэннон Матре из Огайо угрожал убийством вице-президенту, когда тот находился с визитом в штате в январе.
"Я выясню, где будет находиться вице-президент, и использую свой автомат M14, чтобы убить его", - приводит ведомство угрозы злоумышленника.
В минюсте также отметили, что при аресте у мужчины нашли материалы сексуального насилия над детьми.
В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов за угрозу жизни вице-президента. По обвинению в хранении и распространении материалов с насилием над детьми - до 20 лет тюрьмы и такой же штраф.
Ранее на неделе ФБР арестовала 47-летнего мужчину за угрозы в соцсети в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников, а также сотрудников миграционной полиции ICE.
Американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа
18 ноября 2025, 10:03
 
