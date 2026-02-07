США добиваются более активного участия Италии в Совете мира, сообщили СМИ

РИМ, 7 фев – РИА Новости. США добиваются более активного участия Италии в инициативе "Совета мира" по управлению сектором Газа, вице-президент США Джей Ди Вэнс поднимал этот вопрос на прошедшей в пятницу встрече с премьером Италии Джорджей Мелони, пишет газета Corriere della Sera.
"Джей Ди Вэнс хотел задать Джордже Мелони один вопрос: почему итальянское правительство не присоединяется к "Совету мира" по Газе?" - говорится в статье Corriere.
При этом, по данным газеты, Рим рассматривает возможность присоединиться к структуре в статусе наблюдателя.
Как писали ранее итальянские СМИ, препятствием для присоединения Италии к "Совету" стала статья ее конституции, которая допускает участие страны в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, только на условиях равноправия государств, тогда как "Совет мира" предполагает доминирующую роль США и не соответствует этому принципу.
Мелони, как сообщает Corriere, подтвердила Вэнсу свою поддержку инициативы президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. А введение роли "наблюдателя" могло бы стать решением для согласования конституционных ограничений и политической поддержки проекта "Совета", хотя неясно, что это будет означать на практике, пишет издание.
"Итальянское правительство могло бы участвовать в качестве "наблюдателя" в органе, призванном обеспечить стабилизацию и восстановление сектора Газа", - отмечается в публикации.