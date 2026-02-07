Рейтинг@Mail.ru
США добиваются более активного участия Италии в Совете мира, сообщили СМИ
14:05 07.02.2026 (обновлено: 14:42 07.02.2026)
США добиваются более активного участия Италии в Совете мира, сообщили СМИ
2026-02-07T14:05:00+03:00
2026-02-07T14:42:00+03:00
в мире
сша
италия
милан
джорджа мелони
дональд трамп
сша
италия
милан
в мире, сша, италия, милан, джорджа мелони, дональд трамп
В мире, США, Италия, Милан, Джорджа Мелони, Дональд Трамп
© AP Photo / Kevin LamarqueПремьер-министр Италии Джорджия Мелони и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи в Милане
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи в Милане
© AP Photo / Kevin Lamarque
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи в Милане
РИМ, 7 фев – РИА Новости. США добиваются более активного участия Италии в инициативе "Совета мира" по управлению сектором Газа, вице-президент США Джей Ди Вэнс поднимал этот вопрос на прошедшей в пятницу встрече с премьером Италии Джорджей Мелони, пишет газета Corriere della Sera.
В пятницу издание сообщало, что премьер Италии встретится с вице-президентом США в Милане перед открытием зимней Олимпиады.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
США планируют провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля, пишут СМИ
Вчера, 05:55
"Джей Ди Вэнс хотел задать Джордже Мелони один вопрос: почему итальянское правительство не присоединяется к "Совету мира" по Газе?" - говорится в статье Corriere.
При этом, по данным газеты, Рим рассматривает возможность присоединиться к структуре в статусе наблюдателя.
Как писали ранее итальянские СМИ, препятствием для присоединения Италии к "Совету" стала статья ее конституции, которая допускает участие страны в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, только на условиях равноправия государств, тогда как "Совет мира" предполагает доминирующую роль США и не соответствует этому принципу.
Мелони, как сообщает Corriere, подтвердила Вэнсу свою поддержку инициативы президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. А введение роли "наблюдателя" могло бы стать решением для согласования конституционных ограничений и политической поддержки проекта "Совета", хотя неясно, что это будет означать на практике, пишет издание.
"Итальянское правительство могло бы участвовать в качестве "наблюдателя" в органе, призванном обеспечить стабилизацию и восстановление сектора Газа", - отмечается в публикации.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе
30 января, 12:08
 
В миреСШАИталияМиланДжорджа МелониДональд Трамп
 
 
