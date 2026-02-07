В США назвали возобновление диалога с Россией правильным шагом

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Решение о возобновлении диалога между военными России и США на высшем уровне является ключевым шагом в правильном направлении, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.