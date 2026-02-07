Рейтинг@Mail.ru
В США назвали возобновление диалога с Россией правильным шагом
09:18 07.02.2026
В США назвали возобновление диалога с Россией правильным шагом
В США назвали возобновление диалога с Россией правильным шагом
в мире
сша
россия
москва
эрл расмуссен
вооруженные силы сша
дональд трамп
в мире, сша, россия, москва, эрл расмуссен, вооруженные силы сша, дональд трамп
В мире, США, Россия, Москва, Эрл Расмуссен, Вооруженные силы США, Дональд Трамп
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Решение о возобновлении диалога между военными России и США на высшем уровне является ключевым шагом в правильном направлении, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.
"Это большой плюс и шаг в правильном направлении", - сказал Расмуссен.
Эксперт выразил надежду на то, что обе стороны продолжают общение друг с другом. Он также подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена приняла неправильное решение, прекратив контакты с Россией в военной и других отраслях. По его словам, сейчас очень важно восстановить эти связи.
Европейское командование ВС США (USEUCOM) сообщило в четверг о том, что Москва и Вашингтон договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии. В командовании отметили, что возобновление канала коммуникации происходит вследствие прогресса в переговорах по Украине, достигнутого спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
