США могут начать диктовать Украине более жесткие условия, пишут СМИ
08:07 07.02.2026
США могут начать диктовать Украине более жесткие условия, пишут СМИ
в мире
украина
сша
абу-даби
дмитрий песков
игорь костюков (генштаб)
украина
сша
абу-даби
в мире, украина, сша, абу-даби, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб)
В мире, Украина, США, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб)
США могут начать диктовать Украине более жесткие условия, пишут СМИ

Профессор Пачини: США могут начать диктовать Украине более жесткие условия

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США могут начать диктовать Украине более жесткие условия, чтобы пресечь попытки Киева саботировать переговорный процесс, написал итальянский профессор Лоренцо Мария Пачини в статье для издания Strategic Culture Foundation.
"Вашингтону, возможно, придется выдвинуть киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не подорвало переговорный процесс", - написал он.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Сошли с ума": в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России
Вчера, 04:33
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, пообещал, что она будет продолжена. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждают вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"На последнем издыхании": в США рассказали об обстановке в зоне СВО
Вчера, 05:34
 
