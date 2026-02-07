США ужесточат контроль за передачей оружия третьим сторонам

https://ria.ru/20260207/ssha-2072847314.html
США ужесточат контроль за передачей американского оружия от покупателей третьим сторонам, следует из опубликованного указа президента страны Дональда Трампа. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T07:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости.
США ужесточат контроль за передачей американского оружия от покупателей третьим сторонам, следует из опубликованного указа
президента страны Дональда Трампа.
"В течение 90 дней с даты настоящего указа министр войны, в координации с государственным секретарем, должен разработать четкие критерии для определения того, какие виды вооружений, платформ или возможностей требуют усиленного контроля за конечным использованием", - указано в документе.
В указе прописано, что главы госдепа, минторга и Пентагона
должны создать координационную группу по контролю за конечным использованием передаваемого американского оружия для повышения эффективности и координации деятельности своих ведомств в этом вопросе.
"Эти меры позволят улучшить обмен информацией и повысить эффективность работы, чтобы обеспечить соблюдение союзниками и партнерами требований Соединенных Штатов, а также снизить риск нецелевого использования", - отмечается в указе.