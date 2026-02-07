Рейтинг@Mail.ru
США ужесточат контроль за передачей оружия третьим сторонам - РИА Новости, 07.02.2026
07:45 07.02.2026
США ужесточат контроль за передачей оружия третьим сторонам
США ужесточат контроль за передачей оружия третьим сторонам - РИА Новости, 07.02.2026
США ужесточат контроль за передачей оружия третьим сторонам
США ужесточат контроль за передачей американского оружия от покупателей третьим сторонам, следует из опубликованного указа президента страны Дональда Трампа. РИА Новости, 07.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США ужесточат контроль за передачей оружия третьим сторонам

США ужесточат контроль за передачей оружия от покупателей третьим сторонам

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США ужесточат контроль за передачей американского оружия от покупателей третьим сторонам, следует из опубликованного указа президента страны Дональда Трампа.
"В течение 90 дней с даты настоящего указа министр войны, в координации с государственным секретарем, должен разработать четкие критерии для определения того, какие виды вооружений, платформ или возможностей требуют усиленного контроля за конечным использованием", - указано в документе.
В указе прописано, что главы госдепа, минторга и Пентагона должны создать координационную группу по контролю за конечным использованием передаваемого американского оружия для повышения эффективности и координации деятельности своих ведомств в этом вопросе.
"Эти меры позволят улучшить обмен информацией и повысить эффективность работы, чтобы обеспечить соблюдение союзниками и партнерами требований Соединенных Штатов, а также снизить риск нецелевого использования", - отмечается в указе.
