Рейтинг@Mail.ru
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 07.02.2026 (обновлено: 07:44 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/ssha-2072847178.html
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений - РИА Новости, 07.02.2026
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений, которые следует покупать союзникам и партнерам Вашингтона, следует из новой стратегии Белого дома по... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T07:43:00+03:00
2026-02-07T07:44:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90599/64/905996431_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_d2bf602f2359871906d11ba1aa0b428d.jpg
https://ria.ru/20260204/otnoshenie-2072254619.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90599/64/905996431_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_3450baca0e1e6c8d8506eee2d37fa207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений

США сформируют каталог приоритетных вооружений для союзников

© Fotolia / Al TeichКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Fotolia / Al Teich
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США сформируют каталог приоритетных видов вооружений, которые следует покупать союзникам и партнерам Вашингтона, следует из новой стратегии Белого дома по передаче вооружений.
“В течение 120 дней с даты настоящего указа министр войны, в координации с государственным секретарем и министром торговли, должен представить президенту… каталог приоритетных платформ и систем вооружений, к приобретению которых Соединенные Штаты будут призывать своих союзников и партнеров”, - указано в документе.
Подчеркивается, что каталог должен быть составлен на основе критериев, определенных в рамках политики “Америка прежде всего”.
“Министр торговли в координации с государственным секретарем и министром войны должен представить рекомендации по активизации усилий, направленных на поощрение закупок иностранными государствами оборонной продукции, произведенной в Америке”, - отмечается также в документе.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Президент Финляндии призвал признать изменение отношения США к союзникам
4 февраля, 16:31
 
В миреСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала