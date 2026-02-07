ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США сформируют каталог приоритетных видов вооружений, которые следует покупать союзникам и партнерам Вашингтона, следует из новой США сформируют каталог приоритетных видов вооружений, которые следует покупать союзникам и партнерам Вашингтона, следует из новой стратегии Белого дома по передаче вооружений.

“В течение 120 дней с даты настоящего указа министр войны, в координации с государственным секретарем и министром торговли, должен представить президенту… каталог приоритетных платформ и систем вооружений, к приобретению которых Соединенные Штаты будут призывать своих союзников и партнеров”, - указано в документе.

Подчеркивается, что каталог должен быть составлен на основе критериев, определенных в рамках политики “Америка прежде всего”.