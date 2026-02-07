https://ria.ru/20260207/ssha-2072847178.html
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости.
США сформируют каталог приоритетных видов вооружений, которые следует покупать союзникам и партнерам Вашингтона, следует из новой стратегии
Белого дома по передаче вооружений.
“В течение 120 дней с даты настоящего указа министр войны, в координации с государственным секретарем и министром торговли, должен представить президенту… каталог приоритетных платформ и систем вооружений, к приобретению которых Соединенные Штаты будут призывать своих союзников и партнеров”, - указано в документе.
Подчеркивается, что каталог должен быть составлен на основе критериев, определенных в рамках политики “Америка прежде всего”.
“Министр торговли в координации с государственным секретарем и министром войны должен представить рекомендации по активизации усилий, направленных на поощрение закупок иностранными государствами оборонной продукции, произведенной в Америке”, - отмечается также в документе.