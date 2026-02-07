Рейтинг@Mail.ru
США планируют провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля, пишут СМИ
05:55 07.02.2026 (обновлено: 06:11 07.02.2026)
США планируют провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля, пишут СМИ
США планируют провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
США планируют провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля, пишут СМИ
США планируют провести встречу лидеров "Совета мира" по сектору Газа в Вашингтоне 19 февраля, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.02.2026
сша, вашингтон (штат), в мире, австралия, дональд трамп, биньямин нетаньяху
США, Вашингтон (штат), В мире, Австралия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
США планируют провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля, пишут СМИ

Axios: США хотят провести встречу лидеров Совета мира по Газе 19 февраля

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США планируют провести встречу лидеров "Совета мира" по сектору Газа в Вашингтоне 19 февраля, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"По словам американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в состав "Совета мира" по Газе, Белый дом планирует провести встречу лидеров этого совета 19 февраля", - говорится в публикации.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Посол России и представитель "Совета мира" обсудили ситуацию в Газе
6 февраля, 18:10
По информации портала, встреча может пройти в институте мира США (USIP), ранее переименованном в честь американского президента Дональда Трампа. За день до первой встречи ожидаются переговоры между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Небензя рассказал, зачем Россия нужна Трампу в составе Совета мира по Газе
30 января, 12:08
 
СШАВашингтон (штат)В миреАвстралияДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
