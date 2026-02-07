США планируют провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США планируют провести встречу лидеров "Совета мира" по сектору Газа в Вашингтоне 19 февраля, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"По словам американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в состав "Совета мира" по Газе, Белый дом планирует провести встречу лидеров этого совета 19 февраля", - говорится в публикации.
По информации портала, встреча может пройти в институте мира США (USIP), ранее переименованном в честь американского президента Дональда Трампа. За день до первой встречи ожидаются переговоры между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.