США планируют оштрафовать две оборонные компании

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия США планирует оштрафовать оборонные предприятия Northrop Grumman и Global Military Products за задержки в поставках артиллерийских снарядов на Украину, передает агентство Блумберг.
"Армия США движется к тому, чтобы взыскать штрафы с Northrop Grumman и Global Military Products за поздние поставки артиллерийских снарядов Украине", - говорится в публикации.
По данным агентства, генеральный инспектор Пентагона в докладе рекомендовал взимать штрафы в размере 1,1 миллиона долларов за задержки поставок крупнокалиберных снарядов, некоторые из которых были поставлены с опозданием на 18 месяцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
