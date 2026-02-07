Рейтинг@Mail.ru
США планируют оштрафовать две оборонные компании - РИА Новости, 07.02.2026
04:17 07.02.2026
США планируют оштрафовать две оборонные компании
США планируют оштрафовать две оборонные компании
Армия США планирует оштрафовать оборонные предприятия Northrop Grumman и Global Military Products за задержки в поставках артиллерийских снарядов на Украину,... РИА Новости, 07.02.2026
США планируют оштрафовать две оборонные компании

США планируют оштрафовать две оборонные компании за задержки поставок на Украину

© AP Photo / Alex Brandon155-миллиметровые снаряды, предназначенные для Украины, на американской авиабазе Дувр
155-миллиметровые снаряды, предназначенные для Украины, на американской авиабазе Дувр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
155-миллиметровые снаряды, предназначенные для Украины, на американской авиабазе Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия США планирует оштрафовать оборонные предприятия Northrop Grumman и Global Military Products за задержки в поставках артиллерийских снарядов на Украину, передает агентство Блумберг.
"Армия США движется к тому, чтобы взыскать штрафы с Northrop Grumman и Global Military Products за поздние поставки артиллерийских снарядов Украине", - говорится в публикации.
По данным агентства, генеральный инспектор Пентагона в докладе рекомендовал взимать штрафы в размере 1,1 миллиона долларов за задержки поставок крупнокалиберных снарядов, некоторые из которых были поставлены с опозданием на 18 месяцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
