Посольство России в США следит за судьбой россиянина, задержанного в Майами
03:47 07.02.2026 (обновлено: 11:47 07.02.2026)
Посольство России в США следит за судьбой россиянина, задержанного в Майами
Посольство РФ следит за судьбой 71-летнего россиянина, который был задержан после ссоры и драки на парковке в Майами, сообщил пресс-секретарь димписсии Андрей...
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Посольство РФ следит за судьбой 71-летнего россиянина, который был задержан после ссоры и драки на парковке в Майами, сообщил пресс-секретарь димписсии Андрей Бондарев.
"Посольство России в США внимательно следит за ситуацией вокруг гражданина России Вячеслава Михайлова, задержанного в Майами 30 января 2026 года по обвинению в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, незаконном проникновении на частную территорию и нарушении правил дорожного движения", - сообщил дипломат.
Бондарев добавил, что россиянин содержится в следственном изоляторе округа Майами-Дейд в штате Флорида в ожидании судебных слушаний.
"Установили контакт с местными правоохранительными органами и администрацией тюремного учреждения для прояснения обстоятельств инцидента, организации телефонного разговора и консульского доступа к задержанному. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие", - сообщил официальный представитель посольства.
Американские СМИ сообщили, что задержанному 71 год, его обвинили в нападении на 65-летнего мужчину. По версии СМИ, инцидент произошел возле кулинарии "Матрешка" в Майами, пожилые люди поссорились из-за парковочного места.
