Посольство России в США следит за судьбой россиянина, задержанного в Майами

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Посольство РФ следит за судьбой 71-летнего россиянина, который был задержан после ссоры и драки на парковке в Майами, сообщил пресс-секретарь димписсии Андрей Бондарев.

"Посольство России США внимательно следит за ситуацией вокруг гражданина России Вячеслава Михайлова , задержанного в Майами 30 января 2026 года по обвинению в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, незаконном проникновении на частную территорию и нарушении правил дорожного движения", - сообщил дипломат.

Бондарев добавил, что россиянин содержится в следственном изоляторе округа Майами-Дейд в штате Флорида в ожидании судебных слушаний.

"Установили контакт с местными правоохранительными органами и администрацией тюремного учреждения для прояснения обстоятельств инцидента, организации телефонного разговора и консульского доступа к задержанному. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие", - сообщил официальный представитель посольства.