В заявлении США и Индии не упоминается отказ от российской нефти
В заявлении США и Индии не упоминается отказ от российской нефти - РИА Новости, 07.02.2026
В заявлении США и Индии не упоминается отказ от российской нефти
В совместном заявлении США и Индии о рамочном соглашении по торговле не упоминается, что Нью-Дели якобы обязуется прекратить закупки российской нефти, несмотря... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:24:00+03:00
2026-02-07T03:24:00+03:00
2026-02-07T03:26:00+03:00
В заявлении США и Индии не упоминается отказ от российской нефти
РИА Новости: в заявлении США и Индии не упоминается отказ от российской нефти
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости.
В совместном заявлении США и Индии о рамочном соглашении
по торговле не упоминается, что Нью-Дели якобы обязуется прекратить закупки российской нефти, несмотря на неоднократные заявления американского президента Дональда Трампа об этом, выяснило РИА Новости.
Трамп
в пятницу подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия
якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.
Согласно документу, в рамках новых договоренностей Индия согласилась снизить или вовсе отменить пошлины на промышленные товары и ряд сельскохозяйственных продуктов из США
, включая орехи, соевое масло, алкогольные изделия и корма.
Как указывается в заявлении, США в ответ снизят пошлины до 18% на товары из Индии, такие как текстиль, обувь, пластмасса, химикаты и некоторое оборудование, а после впоследствии также снимут пошлины на фармацевтику, драгоценные камни и детали самолетов.
Стороны также договорились предоставлять друг другу преференциальный доступ на рынки, устранять торговые барьеры, упрощать сертификацию и стандартизацию, развивать цифровую торговлю и укреплять экономическую безопасность и устойчивость цепочек поставок.
Помимо этого, Индия обязалась закупить американские товары, включая энергоносители, авиационную технику, драгоценные металлы и технологии, на 500 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет, а также расширять с США сотрудничество в области высоких технологий и дата-центров.