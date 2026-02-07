Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО
07.02.2026
ВС России уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО
ВС России уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО
2026
ВС России уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ численностью около десяти человек, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была уничтожена в зоне СВО на второй линии обороны, рассказал РИА Новости ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА "Овод" с позывным "Святой".
"Да, сталкивались на одном из направлений (СВО) и попали на группу американских наемников. Не только американцы, там же и поляки были, и даже были британцы, пара человек… Документы. У американца нашли документы, у британца флаг Великобритании был обнаружен и иностранные тоже документы, у поляков товарищи сняли тоже шевроны польские, и тоже документы переданы были, и жетоны личные у каждого были при себе… Численность была небольшая. Группа была девять или десять человек", - сказал бывший спецназовец-штурмовик с позывным "Святой".
По словам собеседника агентства, группа иностранных диверсантов была обнаружена и уничтожена российскими бойцами на второй линии обороны, где они пыталась перерезать логистические маршруты и провести минирование местности.
"На одной из линий соприкосновения мы занимались штурмовыми операциями. И получилось так, что нам надо было откатиться назад,. Мы начали отходить и столкнулись с ними на одной из наших дорог, где проходили логистические маршруты. И вступили с ними (с ДРГ - ред.) в стрелковый бой. И вот так вот получилось, что у нас была численность больше, мы их уничтожили. И потом начали сбор документов обязательный. У нас было фото/видео подтверждение уничтожения противника. И сбор жетонов, чтобы передавать их в штаб. Оказалось что это все американские специалисты, ну иностранные специалисты, которые приехали", - подытожил ветеран.
