ВС России уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО

"На одной из линий соприкосновения мы занимались штурмовыми операциями. И получилось так, что нам надо было откатиться назад,. Мы начали отходить и столкнулись с ними на одной из наших дорог, где проходили логистические маршруты. И вступили с ними (с ДРГ - ред.) в стрелковый бой. И вот так вот получилось, что у нас была численность больше, мы их уничтожили. И потом начали сбор документов обязательный. У нас было фото/видео подтверждение уничтожения противника. И сбор жетонов, чтобы передавать их в штаб. Оказалось что это все американские специалисты, ну иностранные специалисты, которые приехали", - подытожил ветеран.