ВСУ перебрасывают 253-й штурмовой полк к Поповке

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ перебрасывают 253-й отдельный штурмовой полк "Арей" в район Поповки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В район Поповки украинское командование перебрасывает офицеров и боевые группы 253-го ошп "Арей" для недопущения дальнейшей утраты позиций. Все подразделения ТРО, действующие в данном районе, переданы в распоряжение офицерам 253-го полка", - сказал собеседник агентства.