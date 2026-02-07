Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебрасывают 253-й штурмовой полк к Поповке - РИА Новости, 07.02.2026
06:48 07.02.2026
ВСУ перебрасывают 253-й штурмовой полк к Поповке
ВСУ перебрасывают 253-й штурмовой полк к Поповке
ВСУ перебрасывают 253-й отдельный штурмовой полк "Арей" в район Поповки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T06:48:00+03:00
2026-02-07T06:48:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают 253-й штурмовой полк к Поповке

РИА Новости: ВСУ перебрасывают 253-й штурмовой полк "Арей" в район Поповки

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ перебрасывают 253-й отдельный штурмовой полк "Арей" в район Поповки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В район Поповки украинское командование перебрасывает офицеров и боевые группы 253-го ошп "Арей" для недопущения дальнейшей утраты позиций. Все подразделения ТРО, действующие в данном районе, переданы в распоряжение офицерам 253-го полка", - сказал собеседник агентства.
