ВСУ перебросили понесший потери рейнджерский полк в Харьковскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 07.02.2026
ВСУ перебросили понесший потери рейнджерский полк в Харьковскую область
ВСУ перебросили понесший потери рейнджерский полк в Харьковскую область
ВСУ вынужденно перебросили подразделения понесшего потери рейнджерского полка ССО в Харьковскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.02.2026
харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военнослужащий в Сумской области
Украинский военнослужащий в Сумской области
© REUTERS / SOPA Images/Francisco Richart
Украинский военнослужащий в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ вынужденно перебросили подразделения понесшего потери рейнджерского полка ССО в Харьковскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области", - сказал собеседник агентства.
