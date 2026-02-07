Освобождение Поповки укрепило буферную зону, заявил Минобороны

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Освобождение Поповки в Сумской области Украины способствует укреплению буферной зоны и защите от террористических угроз, которые исходят от украинских вооруженных формирований, сообщило Минобороны РФ.

"Взятие под контроль села Поповка способствует укреплению буферной зоны и обеспечению дополнительной защиты местного гражданского населения от потенциальных террористических угроз, исходящих от вооруженных формирований Украины . В настоящее время военнослужащие группировки войск "Север" продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что населенный пункт под свой контроль взяли в результате активных наступательных действий штурмовые группы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север". Они работали во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями и войсками беспилотных систем.

Разведывательные дроны обеспечивали высокоточную идентификацию позиций противника, военной техники и личного состава. На основе полученных ими данных по позициям ВСУ были нанесены прицельные огневые удары с использованием артиллерии, минометных систем, а также беспилотников типа "Молния" и FPV-дронов.