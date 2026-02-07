Рейтинг@Mail.ru
07.02.2026

Освобождение Поповки укрепило буферную зону, заявил Минобороны
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 07.02.2026
Освобождение Поповки укрепило буферную зону, заявил Минобороны
Освобождение Поповки в Сумской области Украины способствует укреплению буферной зоны и защите от террористических угроз, которые исходят от украинских...
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
сумская область
2026
Дарья Буймова
1920
1920
true
безопасность, украина, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Освобождение Поповки укрепило буферную зону, заявил Минобороны

Минобороны: освобождение Поповки в Сумской области укрепило буферную зону

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Освобождение Поповки в Сумской области Украины способствует укреплению буферной зоны и защите от террористических угроз, которые исходят от украинских вооруженных формирований, сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении Поповки Минобороны РФ сообщило накануне.
"Взятие под контроль села Поповка способствует укреплению буферной зоны и обеспечению дополнительной защиты местного гражданского населения от потенциальных террористических угроз, исходящих от вооруженных формирований Украины. В настоящее время военнослужащие группировки войск "Север" продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ отметили, что населенный пункт под свой контроль взяли в результате активных наступательных действий штурмовые группы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север". Они работали во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями и войсками беспилотных систем.
Разведывательные дроны обеспечивали высокоточную идентификацию позиций противника, военной техники и личного состава. На основе полученных ими данных по позициям ВСУ были нанесены прицельные огневые удары с использованием артиллерии, минометных систем, а также беспилотников типа "Молния" и FPV-дронов.
Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с работой российских бойцов по освобождению населенного пункта.
