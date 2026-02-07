Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 1365 военнослужащих
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 07.02.2026
ВСУ за сутки потеряли до 1365 военнослужащих
ВСУ за сутки потеряли до 1365 военнослужащих - РИА Новости, 07.02.2026
ВСУ за сутки потеряли до 1365 военнослужащих
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 1365 военнослужащих, следует из заявлений представителей пресс-центров российских группировок войск,... РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
вадим астафьев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ за сутки потеряли до 1365 военнослужащих

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 1365 военнослужащих

Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 1365 военнослужащих, следует из заявлений представителей пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации, опубликованных Минобороны РФ.
"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 455 военнослужащих", - сказал офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов.
Кроме того, по его словам, ВСУ в зоне работы этой группировки потеряли три станции спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления БПЛА.
Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, в свою очередь, рассказал, что подразделения этой группировки уничтожили более 310 украинских военнослужащих.
По словам начальника пресс-центра группировки "Север" Ярослава Якимкина, ВСУ в зоне ответственности этого объединения лишились более 195 солдат.
"За сутки потери противника составили до 190 военнослужащих", - добавил, в свою очередь, начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.
Начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма сказал, что подразделения группировки, в том числе расчёты беспилотных систем, уничтожили 180 военнослужащих противника, а также выявили и уничтожили 39 пунктов управления беспилотниками и две станции Starlink.
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 военнослужащих ВСУ, добавил начальник её пресс-центра Александр Чумашкаев.
