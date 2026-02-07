ВСУ за сутки потеряли до 1365 военнослужащих

https://ria.ru/20260207/spetsoperatsiya-2072840657.html
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 1365 военнослужащих, следует из заявлений представителей пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации, опубликованных Минобороны РФ.
"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 455 военнослужащих", - сказал офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов.
Кроме того, по его словам, ВСУ
в зоне работы этой группировки потеряли три станции спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления БПЛА.
Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, в свою очередь, рассказал, что подразделения этой группировки уничтожили более 310 украинских военнослужащих.
По словам начальника пресс-центра группировки "Север" Ярослава Якимкина, ВСУ в зоне ответственности этого объединения лишились более 195 солдат.
"За сутки потери противника составили до 190 военнослужащих", - добавил, в свою очередь, начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев
.
Начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма сказал, что подразделения группировки, в том числе расчёты беспилотных систем, уничтожили 180 военнослужащих противника, а также выявили и уничтожили 39 пунктов управления беспилотниками и две станции Starlink.
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 военнослужащих ВСУ, добавил начальник её пресс-центра Александр Чумашкаев.