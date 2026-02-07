https://ria.ru/20260207/sobyanin-2072896218.html
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства - РИА Новости, 07.02.2026
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства
Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом специальной премии в рамках национальной театральной премии "Золотая маска", он отмечен наградой "За поддержку... РИА Новости, 07.02.2026
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства
