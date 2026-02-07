Рейтинг@Mail.ru
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства
Культура
Культура
 
15:21 07.02.2026
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства - РИА Новости, 07.02.2026
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства
Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом специальной премии в рамках национальной театральной премии "Золотая маска", он отмечен наградой "За поддержку... РИА Новости, 07.02.2026
культура
москва
сергей собянин
москва
Культура, Москва, Сергей Собянин
Собянин стал лауреатом премии за поддержку театрального искусства

Собянин стал лауреатом премии "Золотая маска" за развитие театрального искусства

Сергей Собянин
Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом специальной премии в рамках национальной театральной премии "Золотая маска", он отмечен наградой "За поддержку театрального искусства России", сообщил столичный департамент культуры в мессенджере MAX.
"Определены лауреаты специальных премий национальной театральной премии "Золотая маска" по итогам сезона 2024/2025. Наградой "За поддержку театрального искусства России" отмечен мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония награждения традиционно пройдет 27 марта, во Всемирный день театра, и отметит тех, кто вносит значимый вклад в развитие и поддержку театрального искусства страны.
Награда Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Названы лауреаты спецпремий "Золотой Маски"
6 февраля, 21:09
 
Культура
 
 
