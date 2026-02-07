Рейтинг@Mail.ru
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом - РИА Новости, 07.02.2026
21:31 07.02.2026
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом

Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога.
"Сегодня в 19 часов 16 минут на перегоне Сяньга – Эссойла Октябрьской железной дороги водитель снегохода выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Сообщается, что на движение других поездов происшествие не повлияло.
