https://ria.ru/20260207/snegokhod-2072936826.html
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом - РИА Новости, 07.02.2026
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T21:31:00+03:00
2026-02-07T21:31:00+03:00
2026-02-07T21:31:00+03:00
происшествия
республика карелия
октябрьская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761397491_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_0e14ac25c999607fa5ec90e8ca1278a6.jpg
https://ria.ru/20260207/dtp-2072929763.html
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761397491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51e42e568eab48bdc039a7d599d15ea3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика карелия, октябрьская железная дорога
Происшествия, Республика Карелия, Октябрьская железная дорога
В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом
Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии